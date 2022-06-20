Литовцам запрещают ездить в Беларусь

Информация к размышлению: за последние четыре месяца литовско-белорусскую границу пересекли вчетверо больше легковых автомобилей, чем за тот же период 2021 года. С начала действия безвиза некоторые машины въезжали в Беларусь по 10 раз и более. Водители и не скрывают: едут за горючим, сигаретами и товарами так называемой белорусской корзины (не облагаемых налогами).

Для Литвы такие поездки - позор. Руководство страны продемонстрировало, что ссориться с соседями ему нравится, а вот решать внутренние актуальные социальные проблемы - нет. Поэтому решили, что лучше всего будет просто закрутить гайки. Пока объявили о том, что будут "осуществлять превентивные меры - ужесточать контроль за жителями, которые часто ездят в Беларусь". Демократичненько так.

Гендиректор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас предупредил: в связи с превенцией и ужесточением контроля "может уменьшиться пропускная способность на КПП с Беларусью" и призвал граждан отказаться от "необязательных поездок в эту страну".