Литовцы в шоке от стоимости отдыха на своих же курортах: цены в кафе и ресторанах Паланги уже сравнялись с ценами на немецких курортах и английских курортах!



Например, мясные тефтели с картофельным пюре будут стоить 13 евро, утиная печенка - 23 евро. Многие рестораны выставляют меню на стенде у входа, чтобы клиенты не удивлялись и не смущались уже сидя за столом внутри.



Многие предпочитают ездить в Польшу, так как она продлила действие льготного НДС на продукты и горючее.



В ресторане в центре Гданьска осьминог стоит 13 евро, яичница - 4 евро, тартар - 9 евро, суп - 4,5 евро, алкогольные коктейли 4-5 евро, сообщают литовские СМИ.



Литовцы в первом квартале этого года уже истратили в Польше 52 млн. евро. По данным литовских банков, в этом году литовцы рассчитываются в Польше в 3,5 раза чаще, чем в прошлом году в то же время.