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Литву обвинили в жестоком обращении с мигрантами
Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" обвинила Литву в дискриминации и жестоком обращении с мигрантами.
Организация опубликовала заявление и потребовала от Вильнюса незамедлительно отказаться от длительного содержания мигрантов под стражей и внедрить справедливую систему предоставления убежища.
В организации убеждены, мигранты в Литве подвергаются дискриминации. При этом представители некоторых национальностей дискриминируются в большей степени: выходцам из стран Африки чаще всего продлевают сроки содержания под стражей.
"MSF осуждает длительное содержание под стражей и систематическую дискриминацию мигрантов в Литве. Мы призываем к немедленному внедрению гуманных альтернатив, которые справедливо удовлетворят потребности уязвимых и травмированных людей", - отмечается в заявлении.
Около 700 человек находятся под стражей в центрах регистрации иностранцев в Кибартае, Пабраде, Рукле и Науйининкае.
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