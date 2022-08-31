Литву обвинили в жестоком обращении с мигрантами

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" обвинила Литву в дискриминации и жестоком обращении с мигрантами.



Организация опубликовала заявление и потребовала от Вильнюса незамедлительно отказаться от длительного содержания мигрантов под стражей и внедрить справедливую систему предоставления убежища.



В организации убеждены, мигранты в Литве подвергаются дискриминации. При этом представители некоторых национальностей дискриминируются в большей степени: выходцам из стран Африки чаще всего продлевают сроки содержания под стражей.



"MSF осуждает длительное содержание под стражей и систематическую дискриминацию мигрантов в Литве. Мы призываем к немедленному внедрению гуманных альтернатив, которые справедливо удовлетворят потребности уязвимых и травмированных людей", - отмечается в заявлении.



Около 700 человек находятся под стражей в центрах регистрации иностранцев в Кибартае, Пабраде, Рукле и Науйининкае.



Африканцы – не украинцы! Это другое, понимать надо!