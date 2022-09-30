Лиз Трасс решила уволить сотни сотрудников BBC

Около 400 сотрудников британской новостной службы BBC World Service потеряют работу в рамках программы по сокращению расходов.



Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс ранее в четверг принялась защищать свою политику снижения налогов после нескольких дней молчания, в течение которых рынки рухнули, а Банк Англии был вынужден провести экстренную интервенцию.



"Нам пришлось принять срочные меры, чтобы наша экономика росла, чтобы Великобритания двигалась вперед, а также чтобы справиться с инфляцией, - рассказала она в интервью BBC. - И, конечно же, это означает принятие противоречивых и сложных решений, но я готова сделать это как премьер-министр".



Находясь во главе правительства менее месяца, Трасс уже попала под серьtзное общественно-политическое давление после того, как рынки отреагировали на ее планы по снижению налогов, отправив фунт стерлингов к рекордно низкому уровню по отношению к доллару.