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Лиз Трасс решила уволить сотни сотрудников BBC
Около 400 сотрудников британской новостной службы BBC World Service потеряют работу в рамках программы по сокращению расходов.
Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс ранее в четверг принялась защищать свою политику снижения налогов после нескольких дней молчания, в течение которых рынки рухнули, а Банк Англии был вынужден провести экстренную интервенцию.
"Нам пришлось принять срочные меры, чтобы наша экономика росла, чтобы Великобритания двигалась вперед, а также чтобы справиться с инфляцией, - рассказала она в интервью BBC. - И, конечно же, это означает принятие противоречивых и сложных решений, но я готова сделать это как премьер-министр".
Находясь во главе правительства менее месяца, Трасс уже попала под серьtзное общественно-политическое давление после того, как рынки отреагировали на ее планы по снижению налогов, отправив фунт стерлингов к рекордно низкому уровню по отношению к доллару.
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