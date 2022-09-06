Лучший подарок британцу - оплата счета за электроэнергию

Чтобы сдержать боль и слезы из-за последствий своих же санкций, британские телевизионщики решили хоть как-то отвлечь и развлечь публику. Они запустили утреннее шоу "Колесо Фортуны", разыгрывая оплату счетов за электричество и деньги.