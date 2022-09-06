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Лучший подарок британцу - оплата счета за электроэнергию
Чтобы сдержать боль и слезы из-за последствий своих же санкций, британские телевизионщики решили хоть как-то отвлечь и развлечь публику. Они запустили утреннее шоу "Колесо Фортуны", разыгрывая оплату счетов за электричество и деньги.
Один телезритель, например, выиграл возможность четыре месяца не платить за электричество - за него это будут делать, видимо, организаторы шоу.
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