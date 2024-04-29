Лувр переместит "Мону Лизу" в подвал, "чтобы не разочаровывать туристов"

В феврале знаменитую картину признали самым разочаровывающим произведением искусства. Вероятно, это связано с тем, что у людей нет возможности полноценно ознакомиться с ней из-за огромных очередей: в среднем у каждого человека есть всего 50 секунд, чтобы полюбоваться на "Джоконду".