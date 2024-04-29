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Лувр переместит "Мону Лизу" в подвал, "чтобы не разочаровывать туристов"
В феврале знаменитую картину признали самым разочаровывающим произведением искусства. Вероятно, это связано с тем, что у людей нет возможности полноценно ознакомиться с ней из-за огромных очередей: в среднем у каждого человека есть всего 50 секунд, чтобы полюбоваться на "Джоконду".
"Нам кажется, что мы не справляемся со своей работой. Перемещение "Моны Лизы" в отдельную комнату могло бы положить конец разочарованию публики", - считает директор Лувра Лоранс де Кар.
План подразумевает создание отдельного пространства для полотна да Винчи. Детали проекта не раскрываются.
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