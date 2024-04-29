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Люди в шаге от возможного контакта с инопланетянами
Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету К2-18b, на которой может быть жизнь, - The Times.
На ней обнаружили газ, который на Земле производится только живыми организмами, в основном "фитопланктоном в морской среде". Астрономы предполагают, что К2-18b, которая находится на расстоянии 124 световых лет от Земли, может относиться к распространенному типу планет-океанов.
Руководитель исследования, астрофизик из Кембриджа, признался, что открытие газа стало для него "настоящим шоком", и он даже не мог спать неделю из-за этого.
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