Люди в шаге от возможного контакта с инопланетянами

Телескоп Джеймс Уэбб начал изучать экзопланету К2-18b, на которой может быть жизнь, - The Times.

На ней обнаружили газ, который на Земле производится только живыми организмами, в основном "фитопланктоном в морской среде". Астрономы предполагают, что К2-18b, которая находится на расстоянии 124 световых лет от Земли, может относиться к распространенному типу планет-океанов.