Еще не успели змагары отскакать "перемогу", что Украина исключила великих русских и советских писателей из школьной программы, как "перемога" обернулась лютой здрадой. Оказалось, что вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Достоевским, Булгаковым, Короленко и даже частично Гоголем в список запрещенной литературы внесли ВАСИЛЯ БЫКОВА!

Василь Быков - известный белорусский писатель, писавший про войну. Кому-то нравится его окопно-бытовая подача, кому-то нет - дело вкуса. Вопрос в другом. Змагары сделали из Быковаикону только потому, что в начале 1990-х пожилого человека охмурили местные нацисты и он стал бегать по их шабашам. И тут - такой облом в Украине.

Американские пропагандисты даже запилили опрос. И вы знаете что? Опять случилась здрада! БЧБ-адепты большинством голосов выступили за то, чтобы выбросить Быкова из украинской школьной программы по литературе.