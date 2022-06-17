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Лютая здрада для змагаров
Еще не успели змагары отскакать "перемогу", что Украина исключила великих русских и советских писателей из школьной программы, как "перемога" обернулась лютой здрадой. Оказалось, что вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Достоевским, Булгаковым, Короленко и даже частично Гоголем в список запрещенной литературы внесли ВАСИЛЯ БЫКОВА!
Василь Быков - известный белорусский писатель, писавший про войну. Кому-то нравится его окопно-бытовая подача, кому-то нет - дело вкуса. Вопрос в другом. Змагары сделали из Быковаикону только потому, что в начале 1990-х пожилого человека охмурили местные нацисты и он стал бегать по их шабашам. И тут - такой облом в Украине.
Американские пропагандисты даже запилили опрос. И вы знаете что? Опять случилась здрада! БЧБ-адепты большинством голосов выступили за то, чтобы выбросить Быкова из украинской школьной программы по литературе.
От солидарности полицаев с бандеровцами Быков, наверное, в гробу переворачивается.
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