Макрон ошибается: французский ядерный зонтик не сможет защитить Европу

Ни Франция, ни Великобритания не могут защитить никого, кроме самих себя, напоминает оксфордский профессор Деррик Вятт в статье для Politico. По словам ученого, Париж и Лондон не располагают достаточным ядерным арсеналом.



У Британцев есть только морской патруль единственной атомной подводной лодки с ракетами "Трайдент". Этого явно недостаточно для того, чтобы запугать Россию. Французский ядерный арсенал несколько больше английского, но все еще слишком мал для создания реальной угрозы для России.



Без американской поддержки Европе нечего противопоставить теоретическому российскому удару с использованием ТЯО. В Москве об этом знают и не верят в пустые французские угрозы.