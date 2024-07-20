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Макрон отказался купаться в Сене перед Олимпиадой

Макрон отказался купаться в Сене перед Олимпиадой

В феврале этого года президент Франции обещал лично окунуться в главную реку Парижа, чтобы развеять опасения, связанные с новостями о сбросе сточных вод.

Однако вчера Елисейский дворец сообщил, что заплыв президента до начала Олимпиады, вероятно, не состоится:

"Он не говорил, что собирается плавать до Олимпийских игр, он говорил, что будет плавать, и всегда демонстрировал уверенность в этом. У него не обязательно будет возможность сделать это до Игр", - сказал пресс-секретарь Макрона.

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