Макрон отказался купаться в Сене перед Олимпиадой

В феврале этого года президент Франции обещал лично окунуться в главную реку Парижа, чтобы развеять опасения, связанные с новостями о сбросе сточных вод.

"Он не говорил, что собирается плавать до Олимпийских игр, он говорил, что будет плавать, и всегда демонстрировал уверенность в этом. У него не обязательно будет возможность сделать это до Игр", - сказал пресс-секретарь Макрона.