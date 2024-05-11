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Макрон вновь заговорил об отправке французских военных в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заговорил об отправке французских военных в Украину.
"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - цитирует Макрона издание "Фигаро".
"Мы должны говорить нашим соперникам: "Если вы зайдете слишком далеко, если будете угрожать нашим интересам, нашей безопасности, тогда я не исключаю отправку военных", - заявил президент Франции.
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