Макрон вновь заговорил об отправке французских военных в Украину

"Я надеюсь, что Франции не придется воевать. Франция - мирная, а не военная держава. Но, безусловно, если хочешь мира, то нужно его защищать. Поэтому нужно вооружаться, временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников", - цитирует Макрона издание "Фигаро".