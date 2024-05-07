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Макрона интересует лишь собственный имидж - Ле Пен

Макрона интересует лишь собственный имидж - Ле Пен

По мнению главы фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, президент Франции поднимает вопрос возможной отправки войск на Украину только ради собственного эго.

"Война - это худшее, что может случиться с народом и страной, и я поражена легкостью, с которой Эммануэль Макрон говорит (об этом). Когда с бокалом виски в руках во время разговора с певцом в три часа утра говорят: "Мне придется направить ребят в Одессу", да, я говорю именно о легкости", - заявила Ле Пен.

Конечно, он и его приспешники ведь не будут в этом участвовать.

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