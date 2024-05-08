Макрону пришлось отказаться от "русского пирога" из-за его названия

Любимый десерт президента Франции во время обеда с Си Цзиньпином пришлось заменить на черничный пирог - его деликатное название лучше вписалось с учетом геополитического контекста.

"Русский пирог", между прочим, очень популярен в светских кругах Франции. Но избежание дипломатического инцидента оказалось куда важнее для Макрона.