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Макрону пришлось отказаться от "русского пирога" из-за его названия
Любимый десерт президента Франции во время обеда с Си Цзиньпином пришлось заменить на черничный пирог - его деликатное название лучше вписалось с учетом геополитического контекста.
"Русский пирог", между прочим, очень популярен в светских кругах Франции. Но избежание дипломатического инцидента оказалось куда важнее для Макрона.
Могли бы в стиле Украины - просто взять да и переименовать!
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