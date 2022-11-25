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Маразм или Байден... Кто побеждает?

Журналисты не устают напоминать Байдену... о юбилее. Ему вообще надо много о чем напоминать...

На этот раз свопросом о здоровье его настигли на каникулах в честь Дня Благодарения, которые он с семьей проводит на острове Нантакет. Отметивший 80-летие президент США, хоть и сомневается, что оценка врачей ему показана, но пройдет диспансеризацию до конца года.

А мы вот уверены, что проверка нужна особо тщательная и желательно с независимыми экспертами.

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