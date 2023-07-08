3.70 BYN
Маск назвал Цукерберга змеенышем из-за запуска аналога Twitter
Илон Маск заявил, что конфликт с Марком Цукербергом перешел в личную плоскость. На своей странице в соцсети он написал, что потратил на Twitter 44 млрд долларов.
"И теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное", - отметил Илон Маск.
Он также сообщил, что вызов Марка Цукерберга на бой остается в силе. "Увидимся в клетке", - заключил он.