Маск назвал Цукерберга змеенышем из-за запуска аналога Twitter

Илон Маск заявил, что конфликт с Марком Цукербергом перешел в личную плоскость. На своей странице в соцсети он написал, что потратил на Twitter 44 млрд долларов.

"И теперь "змееныш" просто решил скопировать. Теперь это личное", - отметил Илон Маск.

Он также сообщил, что вызов Марка Цукерберга на бой остается в силе. "Увидимся в клетке", - заключил он.