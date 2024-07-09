Маск призвал сделать обязательным очное голосование на выборах

Американский предприниматель Илон Маск считает, что нужно сделать обязательным очное голосование на выборах и использование бумажных избирательных бюллетеней в США, так как пересылка чего-либо по электронной почте сопряжена с большими рисками, об этом он написал на своей странице всоцсети X.



"Электронные машины для голосования и все, что посылается по почте, очень рискованны. Мы должны сделать обязательными бумажные бюллетени и очное голосование", - написал Маск, комментируя публикации в газете Times и на новостных сайтах GeekWire и Wired, где говорится об уязвимостях для вредоносных программ и разных видов внешнего вмешательства в американских машинах для голосования.

