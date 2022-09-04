ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Массовые беспорядки могут произойти в 101 стране

Массовые беспорядки могут произойти в 101 стране

На фоне повышения цен на энергоносители в Европе в значительной степени вырос риск возникновения массовых беспорядков в 101 стране мире, передает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft.

По данным авторитетного агентства, специалисты аналитической компании Verisk Maplecroft зафиксировали увеличение риска возникновения общественных волнений в 101 из 198 стран, что является, пожалуй, самым большим приростом с 2016 года.

Эксперты добавили, что в список стран вошли Германия, Кипр, Польша, Норвегия и Украина.

Ранее глава ведомства по охране Конституции Германии Штефан Крамер заявил, что накаленная обстановка в стране приведет не только к массовым акциям протеста, но и к попыткам устроить государственный переворот.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все