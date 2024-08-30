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Медицина по-европейски: есть вши - почеши!
Уехавшая в Бельгию рассказывает, как распространение паразитов, связанных с грязью и антисанитарией, в Европе начинает восприниматься как нормальность.
Только вместо того, чтобы бороться с их распространением, там начинают заверять население, что присутствие вшей в жизни европейцев неизбежно, также, как неизбежны летающие вокруг мухи да комары.
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