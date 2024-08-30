ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Медицина по-европейски: есть вши - почеши!

Уехавшая в Бельгию рассказывает, как распространение паразитов, связанных с грязью и антисанитарией, в Европе начинает восприниматься как нормальность.

Только вместо того, чтобы бороться с их распространением, там начинают заверять население, что присутствие вшей в жизни европейцев неизбежно, также, как неизбежны летающие вокруг мухи да комары.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все