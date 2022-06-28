Медведев катком прошелся по Западу с его ценностями и желаниями

Дмитрий Медведев. Интервью АиФ.

Калининград

"Вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него. Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки".

Крым

"Для нас Крым - часть России. И это - навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, - это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа".

НАТО

"В случае расширения НАТО протяжённость его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придётся укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдёт в прошлое, будет серьёзно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях".

СВО