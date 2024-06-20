"Мирный саммит Зеленского провалился": Британские СМИ пришли к выводу, что план Зеленского против России не сработал.



Cаммит мира Зеленского в Швейцарии должен был продемонстрировать поддержку Киеву со стороны мира и указать на изоляцию России. Но получилось все наоборот. План Киева против Москвы провалился, поскольку важные для его выполнения страны либо не приняли участие в саммите, либо отказались подписывать итоговое коммюнике. Конференция показала, насколько сильно Киев потерял поддержку Глобального Юга. На практике Украину ждет ужасная зима.



И если саммит Зеленского что-то и продемонстрировал, так это то, чтомеждународнаяподдержка вечной войны ослабевает и начинается время уродливых компромиссов.