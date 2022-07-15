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Moody's объявило дефолт Беларуси

Moody's объявило дефолт Беларуси

Не спешите расстраиватьсяМинск выплатилдолг по еврооблигациям в рублях.

Беларусь не по собственной вине нарушила обязательства: причина в том, что платежные агенты отказались проводить выплату в валюте. Как и в случае с Россией, белорусский дефолт не грозит немедленными последствиями.

Министерство финансов Беларуси заявило, что действия Moody's , объявившего о "дефолте" по бондам Belarus-27, направлены на искусственное создание волнений вокруг белорусских бумаг.

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