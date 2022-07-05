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Моравецкий оправдывается перед поляками за санкции

Моравецкий оправдывается перед поляками за санкции

Премьер Польши Моравецкий признал, что западные санкции не вредят России.

А как он теперь своим гражданам, почему они вообще должны нести убытки?

Даже если представить, что все поляки настроены антироссийски и готовы платить за русофобию, то тогда все равно придется оправдываться за то, что пояса затянуть пришлось, а эффекта на Россию не произвели.

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