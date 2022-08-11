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Мужчины из США снимали приемных детей в порно

Мужчины из США снимали приемных детей в порно

Страшные вести приходят к нам с Американщины, штат Грузия, или на местном диалекте - Джорджия.

Полиция задержала супружескую пару гомосексуалистов - 32-летнего Уильяма Дейла Зулока и 35-летнего Закари Джейкоба Зулока. В прошлом месяце офис шерифа округа Уолтон провёл обыск в жилом доме в Логанвилле, где проживали супруги. Там полицейские нашли коллекцию "домашнего видео" - порнографию с участием двух братьев, которые были приёмными сыновьями мужчин. Зулоки не только заставляли детей заниматься "взрослыми вещами" на камеру, но и сами участвовали в этих оргиях.

Теперь они обвиняются в растлении несовершеннолетних при отягчающих обстоятельствах, в сексуальной эксплуатации детей, в соблазнении ребёнка в непристойных целях. При этом Уильям Зулок имеет дополнительное обвинение в растлении малолетних.

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