Мужчины из США снимали приемных детей в порно

Страшные вести приходят к нам с Американщины, штат Грузия, или на местном диалекте - Джорджия.



Полиция задержала супружескую пару гомосексуалистов - 32-летнего Уильяма Дейла Зулока и 35-летнего Закари Джейкоба Зулока. В прошлом месяце офис шерифа округа Уолтон провёл обыск в жилом доме в Логанвилле, где проживали супруги. Там полицейские нашли коллекцию "домашнего видео" - порнографию с участием двух братьев, которые были приёмными сыновьями мужчин. Зулоки не только заставляли детей заниматься "взрослыми вещами" на камеру, но и сами участвовали в этих оргиях.



Теперь они обвиняются в растлении несовершеннолетних при отягчающих обстоятельствах, в сексуальной эксплуатации детей, в соблазнении ребёнка в непристойных целях. При этом Уильям Зулок имеет дополнительное обвинение в растлении малолетних.