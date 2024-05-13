3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
"Мы... нет, они ошибались": американцы подсчитали оговорки в речах Байдена
Издание The Daily Caller провело анализ официальных стенограмм Белого дома. Выяснилось, что сотрудникам пришлось исправлять публичные высказывания Байдена по меньшей мере 148 раз с начала 2024 года.
Это делается, когда слова президента противоречат официальной позиции Белого дома или, в некоторых случаях, реальности. Иногда заявления Байдена приходилось менять на прямо противоположные.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все