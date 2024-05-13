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"Мы... нет, они ошибались": американцы подсчитали оговорки в речах Байдена

"Мы... нет, они ошибались": американцы подсчитали оговорки в речах Байдена

Издание The Daily Caller провело анализ официальных стенограмм Белого дома. Выяснилось, что сотрудникам пришлось исправлять публичные высказывания Байдена по меньшей мере 148 раз с начала 2024 года.

Это делается, когда слова президента противоречат официальной позиции Белого дома или, в некоторых случаях, реальности. Иногда заявления Байдена приходилось менять на прямо противоположные.

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