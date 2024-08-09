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"Мы порезали руки". Французская пловчиха пожаловалась на колючки в Сене

"Мы порезали руки". Французская пловчиха пожаловалась на колючки в Сене

Французская пловчиха Осеан Кассиньоль пожаловалась на состояние Сены, в водах которой проходил заплыв на 10 км, пишет Valeurs Actuelles.

Спортсменка посетовала на наличие колючих кустарников на дне реки. По ее словам, пловцы сильно порезали о них руки.

Француженка также упомянула о сильных течениях между мостами. "Там тонут люди, и не каждый сможет проплыть по такому течению. Мы проплыли шесть кругов, и все шесть подъемов были очень сложными", - отметила она. В целом ОсеанКассиньоль охарактеризовала гонку как "чрезвычайно тяжелую как физически, так и психологически".

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