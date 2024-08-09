"Мы порезали руки". Французская пловчиха пожаловалась на колючки в Сене

Француженка также упомянула о сильных течениях между мостами. "Там тонут люди, и не каждый сможет проплыть по такому течению. Мы проплыли шесть кругов, и все шесть подъемов были очень сложными", - отметила она. В целом ОсеанКассиньоль охарактеризовала гонку как "чрезвычайно тяжелую как физически, так и психологически".