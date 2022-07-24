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Мы верим в два гендера!
Республиканцы "скоро собираются вернуть страну обратно"?
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед участниками организации Turning Point Action, пропагандирующей консервативные ценности среди молодежи, подверг критике политическую и социальную ситуацию в США, пообещав в будущем исправить ее. Он затронул одну из злободневных тем в США, касающуюся вопросов ЛГБТ-меньшинств, и заявил, что республиканцы верят только в мужчин и женщин.
"Мы верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины", -сказал Трамп.
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