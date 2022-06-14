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Зеленский кинул предъяву Шольцу
Гетьман и его полпред в Германии выдвинули очередные ультиматумы канцлеру Шольцу. ЗЕ-клоун в интервью ZDF в ультимативной манере раскритиковал Шольца за "попытку сохранить равновесие в отношениях между Киевом и Москвой" и потребовал "сделать выбор, на чьей он стороне".
"Канцлер не должен ограничиваться фотографиями, а объявить об ужесточении антироссийских санкций и усилении поддержки Украины". Это адекватное заявление? Это позор не только "адекватного" наркота, а всего института киевской власти.
А посол укрорейха в ФРГ Мельник в Bildсмолол в труху все усилия немцев по принятию украинских мигрантов. Обвинил добропорядочных бюргеров в "отсутствии гостеприимства" и призвал немецкие власти задуматься, "почему прибывающие в страну украинцы не желают здесь задерживаться". Да потому, что орды беженцев и беженок слишком высокого мнения о своей судьбоносной миссии по "защите Европы от орков", требуют сверх меры за свои "заслуги". Достали, одним словом. Пайки урезаны. Бегут туда, где глубже.
Заявления двух укронациков прозвучали, как раз после сообщения, что канцлер собирается с визитом в "незалежную". То ли шумерское "гостеприимство" на "ливерную колбасу" (как Шольца Мельник окрестил), уже не распространяется, поскольку обещанные танки Leopard Киев так и не получил. То ли в киевский офис на Банковой из ЦРУ ЦУ поступило: канцлера страны лидера Евросоюза банить, со Старым Светом плотно не сближаться. Второе более вероятно, пиндосы вбивают клинья в дискредитацию политики ЕС и разрушение его экономики, как только могут.
А сявки Белого дома за любые америкосовские печенюшки, известно и доказано не раз, и Неньку продадут, и народ кровью зальют. Когда уже Европа этих хамов укрорейха на место поставит? Ну не прилично же так позориться, раз за разом под оплеухи киевских неонацистов благородные щечки подставлять.
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