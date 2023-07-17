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Премьер Соломоновых Островов осудил США за вмешательство во внутренние дела государства

Премьер Соломоновых Островов осудил США за вмешательство во внутренние дела государства

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре обвинилСША и Австралию в "недобрососедских отношениях" из-за критики сотрудничества государства с Китаем в сфере безопасности.

"Это не что иное, как вмешательство иностранных государств во внутренние дела Соломоновых Островов", - заявил премьер-министр.

Если России "нечего бояться" расширения НАТО, то зачем в таком случае США волноваться за какие-то острова в тысячах миль от себя?

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