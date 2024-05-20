В Украине арку Дружбы народов предложили сделать символом ЛГБТ

Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович считает, что демонтажа арки Дружбы народов в Киеве удастся избежать только при полной замене еепрежнего значения.

По его мнению, можно также сделать "символ радуги над водой", "какую-нибудь водяную горку" или "что-то другое".