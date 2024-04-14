На Украине стремительно распространяется коклюш

По данным Минздрава, за два последние месяца выявлено 515 случаев заболевания, это в 19 раз больше, чем в прошлом году.



Поговаривают, что в этой ситуации даже есть конкретный виновный - экс-министр здравоохранения Уляна-Надежда Супрун. В 2016-2019 годах она, будучи, кстати, гражданкой США, работала на должности министра здравоохранения и выступала против прививок. В частности, запретила все иммунобиологические препараты из России, полностью сорвав план иммунизации маленьких детей.



Теперь их судьбе не позавидуешь - рост числа заболеваемости проходит на фоне полной перегрузки больниц и госпиталей. Там штабелями лежат "захисники" и заниматься проблемами детей вряд ли кто будет.



По-украински коклюш - это кашлюк. Слово смешное, ситуация страшная.