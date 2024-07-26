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На вершине Эльбруса установили первый в мире счетчик восхождений

На вершине Эльбруса установили первый в мире счетчик восхождений

Каждый альпинист, достигший пика Эльбруса, может отметить свой успех с помощью нажатия на рычаг.

Идея создания такого аппарата пришла в голову группе энтузиастов из Санкт-Петербурга, которые хотели точно подсчитать количество людей, поднявшихся на вершину, и разработали оригинальное решение.

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