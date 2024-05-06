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На Западе пришли в ужас от нового российского оружия "Дракон"
В то время как Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, Россия расширяет типологию применяемого оружия, сообщает Die Welt. Новинка российской армии - ТОС-3 "Дракон", которую в статье называют свирепым оружием прорыва.
Установки "Дракона" выпускают ракеты с термобарическими боеголовками, которые обладают большой разрушительной силой. Этому оружию не могут противостоять даже бункеры, пишут немецкие журналисты. Один залп ТОС-3 способен превратить в руины несколько кварталов.
Новая модификация огнеметной системы неуязвима для украинских FPV-дронов, так как может выпускать ракеты на расстоянии до 15 километров, отмечается в материале.
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