На Западе пришли в ужас от нового российского оружия "Дракон"

В то время как Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, Россия расширяет типологию применяемого оружия, сообщает Die Welt. Новинка российской армии - ТОС-3 "Дракон", которую в статье называют свирепым оружием прорыва.



Установки "Дракона" выпускают ракеты с термобарическими боеголовками, которые обладают большой разрушительной силой. Этому оружию не могут противостоять даже бункеры, пишут немецкие журналисты. Один залп ТОС-3 способен превратить в руины несколько кварталов.



Новая модификация огнеметной системы неуязвима для украинских FPV-дронов, так как может выпускать ракеты на расстоянии до 15 километров, отмечается в материале.