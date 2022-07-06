"Нам тут такие не нужны!" Простые поляки гонят в шею змагаров

"К нам подошли поляки и начали говорить: почему вы сюда понаехали? Таких как вы, мы у себя в стране не хотим видеть. Убирайтесь отсюда…"

Простые жители Польши и польские чиновники - это совершенно разные вещи. Если польское правительство содержит бчб-паразитов и украинских мигрантов, то простые поляки понаехавших горлопанов на дух не переносят. Это только в польских СМИ красивые картинки о "благотворительности" и "поддержке", но на самом деле бчбшникам и рагулям нигде не рады.