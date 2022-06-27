Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Найдены тела иностранных наемников

Украинским боевикам поступила команда уничтожить иностранных инструкторов, поскольку они владеют информацией о деятельности зарубежных спецслужб в Донбассе. Об этом заявил источник ТАСС в Народной милиции ЛНР.

По его словам, военнослужащие Луганской Народной Республики уже обнаружили несколько тел убитых наемников из Англии и Польши.

Напомним, что ранее Минобороны России сообщилоо полном освобождении и взятии под контроль ВС РФ и подразделениями ЛНР города Северодонецк и населенных пунктов Боровское, Вороново и Сиротино.