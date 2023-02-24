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Назвала Байдена Обамой, или Факап пресс-секретаря Белого дома

"Как вы все видели, примерно час назад президент Обама объявил, что… ой, то есть президент Байден", - сказала Карин Жан-Пьер.

Дед заразил.

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