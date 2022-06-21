Неформальный правитель Польши подал в отставку

Один из профессиональных польских русофобов уходит . Глава польской правящей партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский объявил о своем уходе из правительства.

Качиньский считается неформальным правителем Польши. Он выступал за прямое участие НАТО в украинском конфликте и призывал Альянс вступить в войну на стороне Украины. Также приветствовалидею размещения в Польше американского ядерного оружия.