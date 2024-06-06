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Немцев призвали готовиться к войне в 2029 году

Немцев призвали готовиться к войне в 2029 году

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцы должны быть готовы к войне к 2029 году, пишет Spiegel.В связи с этим он считает необходимым вернуть в стране обязательную военную службу. Министр назвал этот шаг непременным условием для повышения боеспособности страны.

В Германии обязательная военная служба была отменена в 2011 году. В ближайшее время планируется представить конкретные предложения главы Минобороны о возобновлении воинской повинности.

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