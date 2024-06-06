Немцев призвали готовиться к войне в 2029 году

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцы должны быть готовы к войне к 2029 году, пишет Spiegel.В связи с этим он считает необходимым вернуть в стране обязательную военную службу. Министр назвал этот шаг непременным условием для повышения боеспособности страны.