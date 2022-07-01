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Немцы могут остаться без яиц

Немцы могут остаться без яиц

В Германии производители птицы предупреждают, что из-за возможной нехватки газа под угрозой оказались поставки мяса и яиц, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

В Нижней Саксонии ассоциация птицеводческой отрасли направила в Федеральное сетевое агентство письмо, в котором описала возможные проблемы, которые из-за нехватки газа могут возникнуть на фермах. Все предприятия птицеводческой отрасли - от инкубатория до бойни - зависят от источника энергии, говорится в нем. В случае энергетических ограничений птица окажется под угрозой.

Птицеводы Нижней Саксонии подсчитали, что их годовые потребности составляют 1,735 ГВт/ч, выработанных на газовых ТЭС.

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