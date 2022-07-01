Немцы могут остаться без яиц

В Нижней Саксонии ассоциация птицеводческой отрасли направила в Федеральное сетевое агентство письмо, в котором описала возможные проблемы, которые из-за нехватки газа могут возникнуть на фермах. Все предприятия птицеводческой отрасли - от инкубатория до бойни - зависят от источника энергии, говорится в нем. В случае энергетических ограничений птица окажется под угрозой.