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Немцы не хотят экономить

Немцы не хотят экономить

Власти Германии столкнулись с нежеланием немцев экономить газ.

В настоящее время домохозяйства расходуют на 15% топлива больше, чем в аналогичный период 2021 года.

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