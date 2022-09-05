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Непокорные рабы, эти ваши украинцы

Наконец-то сбылась мечта многих украинцев - они в Европе. И неважно, переехали они или присоединились бы (что Львову вполне грозит, так как поляки истекают оккупантскими слюнями) - в Европе участь у украинцев одна: либо клубнику собирай и прочие плоды, либо туалеты мой.

О том, как хохол заплакал, когда поляк родился, рассказывают они сами. Подробности смотрите в видео.

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