Непокорные рабы, эти ваши украинцы

Наконец-то сбылась мечта многих украинцев - они в Европе. И неважно, переехали они или присоединились бы (что Львову вполне грозит, так как поляки истекают оккупантскими слюнями) - в Европе участь у украинцев одна: либо клубнику собирай и прочие плоды, либо туалеты мой.