Непристойности от министра образования Великобритании

Сторонница Бориса Джонсона, которая на Даунинг-стрит показала демонстрантам средний палец, назначена новым министром образования Великобритании.

Должность досталась Андреа Дженкинс, сообщает The Independent. На видео она приветствует неприличным жестом противников подавшего в отставку премьер-министра.

Назначение на пост Дженкинс получила спустя сутки после этого инцидента.