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"Нет денег": в Польше не могут повысить зарплаты медикам

"Нет денег": в Польше не могут повысить зарплаты медикам

Польские больницы предупреждают, что не могут позволить себе обещанное правительством повышение зарплат медикам.

Некоторые руководители также отказываются подписывать изменения в порядке ценообразования на услуги, которые, по их словам, не отражают реального роста расходов.

В средней районной больнице расходы на зарплату составляют 75% всех затрат, в то время как реальный рост стоимости финансирования, предоставляемого НФЗ, составляет в среднем всего 7%. В этой ситуации повышение заработной платы на 20% или 30% кажется невозможным.

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