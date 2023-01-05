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Низких цен на топливо в Латвии ожидать не стоит
Президент Латвийской ассоциации торговцев топливом Ojārs Karčevskis заявил, что снижение цены топлива на бирже, зафиксированное в начале декабря, затем сменилось трехнедельным ростом. Единственный положительный момент это то, что с тех пор, как цена достигла пика в октябре, она упала на 30 центов.
Но эксперт подчеркивает, что многое зависит от ситуации в мире, например, как будет действовать эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. Так что в общем ощутимого снижения стоимости топлива ждатьне стоит.
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