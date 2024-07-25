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Новая вспышка свиной чумы поразила европейскую страну

Новая вспышка свиной чумы поразила европейскую страну

Специалисты зарегистрировали в Молдавии новую вспышку африканской свиной чумы, сообщило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA). По данным ведомства, болезнь животных зафиксирована на ферме в Сынжерейском районе республики.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям в регионе утвердила план комплексных мероприятий по борьбе со вспышкой, проводятся ликвидационные мероприятия с привлечением всех структур района и специалистов", - сказано в сообщении.

По данным ANSA, вокруг очага установлены трехкилометровая охранная зона и 10-километровая зона наблюдения, ограничивающие передвижение свиней в этом районе, а также продажу свинины, произведенную здесь. Агентство призвало владельцев срочно информировать территориальные подразделения, ветеринаров или местные органы власти в случае болезни и гибели животных или обнаружения трупов кабанов.

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