Новые приключения хохлов, не путать с украинцами, в Британии

В Британском аэропорту Станстед появились таблички в цветах украинского флага с предупреждениями на двух языках.

Сделано это было для украинских беженцев. Чтобы они наконец-то поняли, что нельзя курить в аэропорту, спать на полу и ломать вендинговые аппараты с едой и напитками - за это предусмотрен штраф 5000 фунтов стерлингов.