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Новые тренд - фотосессия с прахом?

Новые тренд - фотосессия с прахом?

Очередной тупой хохло-фейк появляется в украинских пабликах, когда нет перамог, а только зрада.

На фото девушка из Америки... Хотя новости такого формата оттуда уже никого не удивляют.

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