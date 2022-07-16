3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Новый британский тренд: мыть ГОЛОВУ средством для мытья ПОСУДЫ
Жизнь британцев с низким доходом ухудшилась настолько, что некоторые стали мыть голову средствами для мытья посуды.
Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на благотворительные организации.
Согласно исследованию Sky News - каждый четвертый житель Британии стал меньше есть или выбирать между едой и отоплением.
"Когда денег не хватает, приходится прибегать к отчаянным мерам ради экономии. Самая дешевая жидкость для посуды стоит 50 пенсов. Благотворительные организации предлагают бесплатный стиральный порошок, однако его никто не берет. Из-за высоких цен на электроэнергию люди отказались от машинной стирки", - утверждает руководитель благотворительной организации Freedom4Girls Тина Лесли.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов