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Новый британский тренд: мыть ГОЛОВУ средством для мытья ПОСУДЫ

Новый британский тренд: мыть ГОЛОВУ средством для мытья ПОСУДЫ

Жизнь британцев с низким доходом ухудшилась настолько, что некоторые стали мыть голову средствами для мытья посуды.

Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на благотворительные организации.

Согласно исследованию Sky News - каждый четвертый житель Британии стал меньше есть или выбирать между едой и отоплением.

"Когда денег не хватает, приходится прибегать к отчаянным мерам ради экономии. Самая дешевая жидкость для посуды стоит 50 пенсов. Благотворительные организации предлагают бесплатный стиральный порошок, однако его никто не берет. Из-за высоких цен на электроэнергию люди отказались от машинной стирки", - утверждает руководитель благотворительной организации Freedom4Girls Тина Лесли.

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