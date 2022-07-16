Новый британский тренд: мыть ГОЛОВУ средством для мытья ПОСУДЫ

Жизнь британцев с низким доходом ухудшилась настолько, что некоторые стали мыть голову средствами для мытья посуды.

Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на благотворительные организации.

Согласно исследованию Sky News - каждый четвертый житель Британии стал меньше есть или выбирать между едой и отоплением.