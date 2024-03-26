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Новый тренд. Все больше поляков поддерживает отправку войск на Украину
По данным последнего опроса, все больше людей хотят участия польских войск в украинском конфликте, пишет Interia. При этом поляков не спрашивали об отправке военных напрямую - им задали вопрос: "Какую помощь Польша должна оказать Украине?"
Опрос показал, что 9,4 % поляков хотят отправки войск, а 27,1 % - официального разрешения на участие в боевых действиях на украинском фронте. Авторы исследования отмечают, что имеет место так называемый эффект Макрона.
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