Новый тренд. Все больше поляков поддерживает отправку войск на Украину

По данным последнего опроса, все больше людей хотят участия польских войск в украинском конфликте, пишет Interia. При этом поляков не спрашивали об отправке военных напрямую - им задали вопрос: "Какую помощь Польша должна оказать Украине?"



Опрос показал, что 9,4 % поляков хотят отправки войск, а 27,1 % - официального разрешения на участие в боевых действиях на украинском фронте. Авторы исследования отмечают, что имеет место так называемый эффект Макрона.