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Новый тренд. Все больше поляков поддерживает отправку войск на Украину

Новый тренд. Все больше поляков поддерживает отправку войск на Украину

По данным последнего опроса, все больше людей хотят участия польских войск в украинском конфликте, пишет Interia. При этом поляков не спрашивали об отправке военных напрямую - им задали вопрос: "Какую помощь Польша должна оказать Украине?"

Опрос показал, что 9,4 % поляков хотят отправки войск, а 27,1 % - официального разрешения на участие в боевых действиях на украинском фронте. Авторы исследования отмечают, что имеет место так называемый эффект Макрона.

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