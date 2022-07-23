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Общество в Европе НЕ ДОВЕРЯЕТ мейнстримным СМИ

"Я бы сравнил коллективный запад и Евросоюз в особенности с такой ПОЖИЛОЙ БЛУДНИЦЕЙ, которая рядится в монашеские одежды и пытается всем читать нравоучения".

Таким мнением поделился Александр Шпаковский в проекте "КлубРедакторов".

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