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Очередная показательная западная история

Очередная показательная западная история

Галерея Saatchi в Лондоне хотелаподдержать Украину выставкой украинского искусства.

Но в последний момент украинцы потребовали отменить выставку. Так как ее организаторы - русские! В частности, среди них - Марат Гельман, который в знак протеста " против войны на Украине" покинул Россию еще в 2014 году!

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